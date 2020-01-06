ليبيا – إستنكر المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني في بياناً له أمس الأحد المجزرة البشعة التي إستهدفت الكلية العسكرية بالعاصمة طرابلس
الغرياني وفي بياناً نشرته دار إفتاء المؤتمر العام منتهي الولاية قال :”المجزرة البشعة التي ذهبت بعشرات الطلبة الشباب الأبرياء في مقتبل أعمارهم لا تكفي فيها بيانات الاستنكار والتنديد والاكتفاء من المسؤولين بالبيانات المستهلكة تهاون بدماء الشهداء واستهتار بالوطن وتلاعب بمصيره”.
وأضاف :”إ ن كانت الحكومة ومجالسها تؤلمهم المأساة حقيقة فلا بد من اتخاذ خطوات عملية للرد على العدو، أما البيانات المسكنة فقد سئمنا منها ولم تزد العدو إلا جرأة وإجراما ،ووفاء لدماء هؤلاء الشباب الصغار الأبرياء ولغيرهم من الشهداء في طرابلس ودرنة وبنغازي ومرزق فلا أقل من قطع العلاقات مع الدول المعادية ” حسب زعمه.
وطالب الغرياني بتفعيل الاتفاقية التركية وتفعيل منظومة دفاع جوي تحمي ما وصفها بـ”الأهداف المدنية الكليات والمدارس والمستشفيات والمطارات والأحياء السكنية” المستهدفة بطائرات ما من وصفهم بـ “العدو” (القوات المسلحة الليبية) ، مضيفاً:”حكومة تعلن النفير العام للحرب ووزراؤها منهم من هو موال للسعودية ومنهم من هو موال لحفتر، أمر لا يصدق!”.
المفتي المعزوب دعا إلى تشكيل حكومة حرب موالية للوطن واستبدال الوزارات الموالية للسعودية والموالية لـ”حفتر ” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) حسب زعمه كما وصف السكون إلى هذا الوضع والاستمرار عليه” جناية وعار وبيع للأوطان” حسب تعبيره .
وإختتم الغرياني بيانه بالقول:” هذه الأعداد التي حضرت للصلاة على الجنازة مطلوب منهم جميعا حضور تظاهرة يوم الثلاثاء للتعبير عن الاستياء من الموقف الدولي المتخاذل ، وأن ترفع فيها شعارات تندد بالموقف الفرنسي المؤيد لحفتر، وأن تطالب بطرد المبعوث الأممي “.