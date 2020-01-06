العراق – شهدت بعض المحافظات العراقية، اليوم الاثنين، ارتفاعا في أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، بعد ساعات على تهديد ترامب بفرض عقوبات على العراق.

ورغم أن أسواق البورصة الرسمية في العراق غير خاضعة للتداول اليوم الاثنين بسبب العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي، إلا أن بعض مكاتب الصيرفة في بغداد والمحافظات الجنوبية رفعت سعر بيع الدولار.

واستقر الدولار على صرف سعر بيع الدولار رسميا على 121.500 دينار، وسعر شراء الدولار 120.500 دينار، وفقا لما أغلقت عليه البورصة أمس الأحد، لكن بعض مكاتب الصيرفة العراقية رفعت سعره، وبحسب سكان محليين تحدثوا لـRT فإنه وصل في بعض مكاتب بغداد لـ123.000، و125.000 في محافظة البصرة.

وبعد تهديد ترمب استذكر العراقيون عبر مواقع التواصل الإجتماعي أيام الحصار الذي فرضه المجتمع الدولي على العراق في تسعينيات القرن الماضي وكيف أثر على الأوضاع في البلاد، تحديدا المجتمعية.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفا أن الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك.

وجاءت تصريحات ترامب بعد أن دعا البرلمان العراقي الأحد الحكومة إلى “إنهاء تواجد أي قوات أجنبية” على أراضيه، عبر المباشرة بـ”إلغاء طلب المساعدة” المقدم إلى المجتمع الدولي لقتال تنظيم “داعش”، وذلك ردا على مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس بضربة جوية أمريكية في بغداد يوم الجمعة الماضي.

المصدر: RT