لبنان – أصبح مصير فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم عقب القبض عليه لإطلاقه النار علي مقتحم منزلهم فجر اليوم، محل اهتمام الجمهور.

وكشف برنامج “et بالعربي” في تقرير تم إذاعته في حلقة اليوم الأحد، أنه من المقرر أن يظل فادي الهاشم في قسم الشرطة لحين الانتهاء من التحقيقات؛ نظرا لأن غدا عطلة رسمية بلبنان، وسيتم استئناف التحقيق يوم الثلاثاء.

وأكد جيجي لامار مدير أعمال نانسي عجرم، أن زوجها بخير ولكنها مجرد إجراءات قانونية، مشيرا إلى أن الفنانة نانسي عجرم بخير، ولكن يوجد جرح بالقدم نتيجة شظايا السلاح، ولكن طمأن الجمهور على صحتها، وخلال التقرير تم تصوير آثار المواجهة وحدوث كسر بزجاج إحدي شرفات المنزل من آثار إطلاق النار.

يذكر أن منزل الفنانة نانسي عجرم تعرض للاقتحام من قبل سارق مسلح، عندما حاول التسلل داخل غرفة أطفالها أطلق عليه زوجها فادي الهاشم الرصاص مما تسبب في وفاته.