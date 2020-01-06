الصين – أعربت وزارة الخارجية الصينية، الاثنين، عن قلقها الشديد إزاء الوضع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرة إلى أن ضمان السلام والاستقرار في الخليج أمر حيوي للغاية للعالم كله.

ودعت وزارة الخارجية الصينية، الولايات المتحدة، إلى عدم إساءة استغلال القوة، وحضت الأطراف المعنية على التحلي بضبط النفس.

من جهة أخرى، علقت وزارة الخارجية الصينية على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على العراق، مؤكدة أن الصين تعارض الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات.

يأتي ذلك، بعدما هدد ترامب بفرض عقوبات على بغداد، بعد مطالبتها بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، مضيفا أن الانسحاب رهن بدفع بغداد لواشنطن تكلفة قاعدة جوية بنتها هناك.

وقال ترامب الأحد: “لدينا قاعدة جوية هناك باهظة التكلفة بشكل استثنائي. لقد احتاجت مليارات الدولارات لبنائها منذ فترة طويلة قبل مجيئي. لن نغادر إلا إذا دفعوا لنا تكلفتها”.

المصدر: رويترز