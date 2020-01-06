الولايات المتحدة – أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع، على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

وقالت بيلوسي في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أمس الأحد: “هذا الأسبوع، سيقدم المجلس قرار سلطات الحرب ويصوت عليه للحد من التحركات العسكرية للرئيس فيما يتعلق بإيران. هذا القرار مشابه للقرار الذي قدمه السيناتور تيم كين في مجلس الشيوخ”.

وأوضح البيان أن القرار يؤكد من جديد “مسؤوليات الكونغرس الرقابية الراسخة من خلال الأمر الملزم بأنه إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء إضافي من جانب الكونغرس، فإن الأعمال العسكرية للإدارة فيما يتعلق بإيران يجب أن تتوقف في غضون 30 يوما”.

وأضافت بيلوسي أن تقديم القرار ستقوم به النائبة إليسا سلوتكين، وهي محللة سابقة في وكالة الاستخبارات الأمريكية ووزارة الدفاع ومتخصصة في شؤون “المليشيات الشيعية”.

وسبق أن وصفت بيلوسي قتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية أمريكية في بغداد، بأنه عمل عسكري “استفزازي وغير متناسب” يعرض الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين للخطر.

المصدر: RT