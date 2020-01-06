انجلترا – تعرف جلطات الدم التي تعلق داخل أعماق الساقين باسم جلطة الأوردة العميقة أو DVT، وهي غالبا ما تكون قاتلة، بحيث لا تؤدي إلى عرقلة تدفق الدم إلى المنطقة المصابة فحسب، بل يمكن أن تنفصل أحيانا وتنتقل إلى القلب أو الرئتين إذ يمكن أن تسبب الوفاة.

وتزيد بعض الأمراض من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب ومرض التهاب الأمعاء واضطرابات التخثر الموروثة، وفقا لمجلة ”هيومان آند هيلث ريسيرش“.

وبالنظر إلى أن النظام الغذائي يلعب دورا كبيرا في تكون الجلطات والوقاية منها، فهذه أطعمة تساعد على الوقاية من الجلطات:

الماء

يعتبر الجفاف من أهم العوامل التي تؤدي إلى تجلط الدم، إذ يجعل الدم أكثر سمكا؛ ما يزيد خطر التجلط الزائد، ولذلك ينصح الأطباء بتناول 6-8 أكواب كل يوم، وهناك طريقة أخرى للتحقق مما إذا كنت تحصل على كمية كافية من الماء وهي النظر إلى لون البول إذ يشير اللون الغامق إلى المعاناة من الجفاف.

الكيوي

اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات مهم للصحة على العديد من المستويات، بما في ذلك الوقاية من جلطات الأوردة العميقة ولذلك يوصي الخبراء بتناول 2-3 من ثمار الكيوي كل يوم للوقاية من الجلطات الخطرة، إذ يخفض الكيوي والبرتقال والفراولة والتوت البري والعنب والزبيب والبرقوق من معدل تخثر الدم.

الثوم

يعتبر الثوم من أقدم العلاجات الطبيعية التي استخدمها المصريون القدماء، فمن أسهل الطرق لتقليل خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة هي تناول الكثير من الثوم، فهو يتميز بخصائص مميزة تعمل على تخفيف الدم، وينطبق الأمر ذاته على الأعشاب والتوابل الأخرى الغنية بالساليسيلات مثل: الزعتر، والكاري، والكركم، والكاين، والبابريكا، وعرق السوس، والنعناع، والزنجبيل.

زيت الزيتون البكر

زيت الزيتون البكر أكثر صحة من الزيوت النباتية لصحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام، بما في ذلك تجنب خطر الإصابة بجلطات دموية، إذ وجد الباحثون أن الفينولات الموجودة في زيت الزيتون البكر هي التي يمكن أن تخفض مستوى بعض المواد المسببة للجلطات.

المكسرات والحبوب الكاملة

كل من المكسرات والحبوب الكاملة غنية بفيتامين (هـ)، الذي يعد مضاد تجلط طبيعيا، وتشير الدراسات إلى أن تناول المزيد من فيتامين (هـ) يقلل من خطر الإصابة بجلطة في الأساس، ويساعد في حماية من عانى سابقا من جلطة أوردة عميقة من التعرض لجلطات أخرى، ولذلك يمكنك تناول بعض الجوز أو اللوز أو البندق أو الحبوب الكاملة مثل: الشوفان، والقمح، والعدس، الغنية بفيتامين (هـ).

الأسماك

الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية تساعد على ترطيب الدم ومنع الجلطات، إذ أظهرت الدراسات أن إضافة 1.8 غرام إضافي من أحماض أوميغا 3 الدهنية إلى نظامك الغذائي كل يوم يمكن أن يحسن تدفق الدم بشكل كبير ويقلل من انسداد الشرايين، ويعتبر أفضل مصدر معروف للأوميغا 3 هو السمك، خاصة سمك السلمون والرنجة والماكريل والسلمون والأنشوجة، كما يمكن الحصول عليه من مصادر نباتية مثل: بذور الكتان، وبذور عباد الشمس.

وكالات