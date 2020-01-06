أستراليا – يحب الكثير من الأشخاص إضافة الفلفل الحار إلى مختلف الأطباق لأنه يضفي عليها نكهة مميزة.

وأشار العديد من الدارسات إلى التأثيرات الايجابية لتناوله ومنها الحد من احتمال الاصابة بأمراض القلب والشراييين والمساعدة على علاج النوع الأول من داء السكري اضافة الى مكافحة التهابات الجهاز الهضمي.

ويعتبر الفلفل الحار أيضاً من أفضل العلاجات لعلامات التقدم في السن. ورغم هذا توصلت دارسة نشرت نتائجها في دورية Nutrients إلى أن لهذا المكون الغذائي تأثيراً سلبياً على الدماغ.

وفي إطار هذه الدراسة وجد باحثون من أستراليا والولايات المتحدة الأميركية أن الفلفل الحار هو من أنواع البهارات الأكثر استهلاكاً في العالم وخصوصاً في آسيا.

وذكر الباحث مينغ لي أن راشداً من أصل ثلاثة يتناول الأطعمة التي تحتوي عليه يومياً في بعض مناطق الصين.

ووجد القيمون على الدراسة أن تناول ما لا يقل عن 50 غ منه يومياً يسبب تراجع القدرات الذهنية والذاكرة تحديداً.

وكالات