الإمارات العربية – أعلنت مؤسسة “أي اتش اس” ماركت العالمية للأبحاث، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخاص بالإمارات في ديسمبر/كانون الأول 2019، فيما ارتفع بالسوق المصرية.

وأوضح التقرير الصادر عن المؤسسة، الإثنين، أن قراءة الإمارات تراجعت من 50.3 نقطة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى 50.2 نقطة بالشهر الماضي.

وتابع: “لم تشهد الأعمال الجديدة إلا زيادة هامشية بعد انخفاضها في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، كما استمر انخفاض أسعار المبيعات، ليفرض مزيدا من الضغوط على هوامش الأرباح”.

وأورد المؤشر أن الشركات الإماراتية، سجلت زيادة أضعف في النشاط خلال الشهر الماضي، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي تتراجع فيه نسبة التوسع.

كان التحسن الأخير في الإمارات، هو الأبطأ في أكثر من 8 سنوات، حيث أشار الكثير من الشركات المشاركة إلى ضعف الظروف الاقتصادية، حسب التقرير.

وعلى صعيد مصر، ارتفعت قراءة المؤشر على أساس شهري إلى 48.2 نقطة في الشهر الماضي، مقارنة بنحو 47.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وتشير القراءة إلى تدهور أقل قليلا مما سبقه، لكنه معتدل في الأوضاع التجارية على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر.

ويعني انخفاض المؤشر عن مستوى 50 نقطة، أن ثمة انكماشا، في حين أن تخطيه هذا المستوى يشير إلى التوسع.

ورصد المؤشر استمرار تراجع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة للشركات المصرية مع استمرار التأثير السلبي لتراجع حجم الأعمال على معدلات التوظيف بالشهر الماضي.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.

الأناضول