واشنطن – رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على انتقادات تخص عدم إبلاغه المشرعين مسبقا بالضربة التي قتلت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، معتبرا أنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونغرس.

وكتب ترامب في تغريدة له أمس الأحد أن منشوراته الإعلامية “تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فسترد الولايات المتحدة بسرعة وبشكل كامل..”.

وأضاف: “مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك”.

وغالبا ما يؤيد الحزبان الديمقراطي والجمهوري العمليات العسكرية الكبرى التي تشنها القوات الأمريكية خارج البلاد، على غرار ما حصل في عام 2011 حين قتلت قوات أمريكية خاصة زعيم تنظيم “القاعدة” أسامة بن لادن في باكستان.

لكن هذا النوع من التوافق تلاشى في السنوات الأخيرة، وقد أظهر الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني، مدى الاستقطاب الحاد في الكونغرس الأمريكي.

وقادت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي رد الفعل العنيف ضد قرار ترامب السماح بتصفية سليماني، في عملية أبلغ ترامب الكونغرس رسميا بها يوم السبت بعد حوالي 48 ساعة من تنفيذها، ما دفع بيلوسي إلى القول إن ذلك حصل “دون استشارة الكونغرس”.

وأعلنت بيلوسي أن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

من جانبه، عبر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر في حديث صحفي عن قلقه البالغ إزاء ما جرى، مشيرا إلى أنه لا يعتقد أن الرئيس لديه السلطة لإعلان الحرب دون موافقة الكونغرس.

في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الإدارة بدأت إطلاع قادة الكونغرس على مبررات الضربة الأمريكية ووعدت “بإبقائهم مطلعين بشكل كامل”. وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة ستسعى للحصول على إذن لأي عمل عسكري جديد، قال بومبيو: “لدينا كل السلطة التي نحتاجها لكي نفعل ما قمنا به حتى الآن. سنواصل القيام بالأشياء بشكل مناسب وقانوني ودستوري”.

المصدر: أ ف ب