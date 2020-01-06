ليبيا – قال رئيس جهاز الأمن الخارجي السابق أبو زيد عمر دوردة إنه عندما كان على رأس عمله سنة 2011 علم قبل ذلك أن شيءً ما يحاك للبلاد على يد تنظيمات مصنفة في الخارج كإرهابية تم إعادة عناصرها للداخل وعاثت في البلاد خرابًا وقتلًا وسرقة.

دوردة إعتبر خلال كلمة له بثتها وتابعتها صحيفة المرصد نقلا على قناة ليبيا الان في أول ظهور إعلامي له منذ سنة 2011 أن فائز السراج يطالب الأتراك بغزو ليبيا كتركي يتعامل مع أعمامه الأتراك لأنه تركي أبً عن جد وهذا الأمر موثق بالدلائل حسب فوله.

وأكد على أن جماعة الإخوان المسلمين أداة لهدم الدين أسسها من وصفه بـ”اللقيط” حسن البنا في حين تحتضن تركيا حالياً الهاربين منهم من ليبيا ومصر والسودان.

ولفت إلى أن قيادات الإخوان المسلمين الليبيين نهبوا البنوك والمال العام ونقلوها إلى تركيا وأفقروا الليبيين.

كما استطرد حديثه:” عندما كنت في السجن استدعى خالد الشريف مدراء مصارف في #طرابلس وطالبهم بنقل الأموال وفتح حسابات في تركيا لدعم نظام أردوغان عقب محاولة الإنقلاب المزعومة سنة 2016″.

ونوّه أن تنظيم الإخوان المسلمين يريد لليبيا أن تكون بيت مال التنظيم لتثبيت حكم تركيا في البلاد والمنطقة برمتها، معتبراً أن معنويات المليشيات في طرابلس منهارة ولم يعد أمامهم إلا الإستغلال من قبل الأتراك وأردوغان وعدوانه .

ورأى أن حكومة الوفاق ليست سوى مجرد حكومة عملاء غير شرعية، كاشفاً أن خالد الشريف أجبر سجناء وعمال في سجن الهضبة على تعبئة الذخائر والأسلحة ونقلها من طرابلس إلى التنظيمات في بنغازي و درنة بينما كانت الأموال تصرف له من الحكومة وينقلها إلى تركيا.

وبيّن أن الشعب الليبي يتعرض برمته لاعتداء من تركيا وليس الجيش الوطني أو حفتر لوحدهم من يتعرضون لذلك.

دوردة أردف قائلاً:” قابلت السراج عندما كنت في سجن الهضبة وتحدثت معه ووجدت أن هذا الرجل لا يعرف مايدور حوله وينفذ ما يأتيه بالهاتف، أقول كلمتي لكل الليبيين أنصروا جيشكم وتحرروا من خوفكم فلم يعد لديكم أمل سواه ويا أيها الليبيون هذا جيشكم قادم من الغرب والشرق والجنوب توكلوا وأنصروه فلن ينصركم غيره من بعد الله”.

وشدد على أن إستمرار بقاء حكومة السراج ومن معه من الإخوان المسلمين لا يعني إلا دمار ليبيا، متحدياً السراج أن يقدم تعريف لمعنى الدولة المدنية التي يتحدث عنها بينما تسرق المليشيات ملابس رؤساء الحكومة من الفنادق وفقاً لحديثه.

وأشار إلى أن المؤسسات الليبية في الداخل والخارج ملغمة ومفخخة بالإخوان المسلمين ويجب تطهيرها منهم واستئصالهم من جذورهم، داعياً من لديه مشكلة مع خليفة حفتر أن لا يعمل معه ولكن عليه أن يأتي بالحل وبمن تتوفر فيه الشروط التي تأهله بالقيام بما يقوم به خليفة من عمل واجب .

دوردة قال إن حفتر استجاب لنداءات مشائخ الشرق الذين طلبوا منه النجدة والغوث من الإرهابيين ذوي الجلابيب الذين كانوا يحتلون مدنهم كدرنة‬⁩ وبنغازي‬⁩، حاثاً خليفة حفتر إلى تجنيد الشباب في القوات المسلحة ليس فقط من أجل طرابلس بل للدفاع عن ليبيا برمتها من الاتراك الهمج القادمين.

ودعا البرلمان الشرعي إلى إعتماد علم مؤقت للدولة لونه أبيض ويتوسطه عمر المختار إلى أن يتفق الليبيون على دستور وعلم يجمعهم، حاثاً حفتر من واقع معرفته بعمله السابق في الأمن الخارجي لعدم إغلاق الباب أمام من كانوا يسمون بالثوار ولم يتورطوا في جرائم بدل أن يصبحوا محل للمتاجرة والتجنيد من الخارج .

ختاماً وجه رسالة لكل سكان ⁧‫طرابلس‬⁩ دعا خلالها إلى ضرورة حماية أحيائهم وشوارعهم وتنظيمها وحماية ظهر الجيش ونصرته فهو قادم لنصرتهم فليس لهم بعده إلا ضياع وإحتلال قادم من تركيا.

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