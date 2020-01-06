ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأحد رئيس جمهورية النيجر محمد يوسفو عقب وصوله إلى العاصمة النيجرية نيامي بحضور عضو مجلس النواب أحمد الشارف.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن لقاء رئيس مجلس النواب ورئيس النيجر تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأحداث في ليبيا والمنطقة،

وتم خلال اللقاء التأكيد على رفض أي اتفاقيات او معاهدات لايقرها مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي وبأن الشرعية للسلطة المنتخبة من الشعب الليبي والاجسام المنبثقة عنها.

وبدوره، أكد المستشار صالح على دعم القوات المسلحة في محاربة الإرهاب والتطرف الذي يهدد دول المنطقة كما تم خلال اللقاء التأكيد على رفض أي تدخل خارجي في الشأن الليبي والعمل من خلال الإتحاد الأفريقي على مساعدة ليبيا وترك الليبيين لاختيار من يحكمهم بإرادتهم الحرة.

ومن جهته، أكد رئيس جمهورية النيجر على أنه سيلتقي عدد من رؤساء الدول الإفريقية خلال الأيام القادمة لإيجاد حل سريع للأزمة الليبية.