تشيكيا – توج المنتخب الكندي بكأس العالم لهوكي الجليد للشباب دون 20 عاما بعد تغلبه على نظيره الروسي بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما امس الأحد في نهائي البطولة التي استضافتها التشيك.

واكتفى المنتخب الروسي بالمركز الثاني والميدالية الفضية.

وآخر مرة حقق المنتخب الروسي للشباب ذهبية بطولة العالم كانت عام 2011 على حساب كندا بنتيجة 5-3 في البطولة التي أقيمت حينئذ في الولايات المتحدة.

وأحرز المنتخب السويدي الميدالية البرونزية بتغلبه في وقت سابق اليوم على نظيره الفنلندي بنتيجة 3-2 في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

المصدر: rsport.ria.ru