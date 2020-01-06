العراق – أكد رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي، أن المسؤولين يعدون مذكرة للخطوات القانونية والإجرائية لتنفيذ قرار البرلمان طرد القوات الأجنبية من العراق.

وأجرى عبد المهدي اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان نقل خلاله الأخير رسالة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لعبد المهدي بشأن العلاقات بين التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والعراق.

ودعا ماكرون في رسالته، السلطات العراقية إلى تكريس مزيد من الوقت لمناقشة مستقبل العلاقة في إطار احترام سيادة العراق.

وشدد رئيس الوزراء العراقي، خلال جلسة البرلمان امس الأحد، على أن “الخيار الأصح والأنسب هو انسحاب القوات الأجنبية من البلاد”، مشيرا إلى أنه بات من الصعب على بغداد حماية هذه القوات.

المصدر: RT + رويترز