مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة على خلفية اغتيال سليماني

مجلس التعاون الخليجي يدعو إلى التهدئة على خلفية اغتيال سليماني

السعودية – دعا مجلس التعاون الخليجي امس إلى التهدئة وعدم التصعيد، على خلفية اغتيال قائد فيلق “القدس” قاسم سليماني بقصف أمريكي في العراق.

وقال الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في إن “دول مجلس التعاون تابعت بقلق واهتمام بالغين الأحداث والتطورات الخطيرة في العراق”.

وطالب الزياني، الأطراف المعنية “بالتهدئة وعدم التصعيد وتغليب الحلول السياسية للأزمات لتجنيب المنطقة المتوترة وشعوبها أي تداعيات سلبية على أمنها واستقرارها”.

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وقتل سليماني ونائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” في العراق أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص آخرون كانوا يرافقوهما فجر الجمعة الماضي، بضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهما على طريق مطار بغداد الدولي.

وأثار حادث الاغتيال غضبا واسعا في العراق وإيران، وتهديدات متبادلة بين طهران وواشنطن.

المصدر: وكالات