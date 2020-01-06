الولايات المتنحدة – نشرت صحيفة “واشنطن بوست” تقريرا يسلط الضوء على دور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في قرار البيت الأبيض، اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

ونقلت الصحيفة في التقرير الذي نشرته اليوم الاثنين عن مسؤولين أمريكيين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم تأكيدهم، أن “قرار اغتيال سليماني جاء بإصرار بومبيو”، مشيرة إلى أن “وزير الخارجية أجرى اتصالات متعددة مع الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام السابقة لمقتل الجنرال الإيراني البارز بغارة أمريكية في العراق”.

ولفت أحد هؤلاء المسؤولين إلى أن “بومبيو بات عابسا جراء خسارته في مشاورات مماثلة جرت على أرفع مستوى في حزيران الماضي، عندما تراجع ترامب في آخر لحظة عن خطة لشن ضربات عسكرية على إيران، ردا على إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية”.

وتابعت الصحيفة ان “التغيرات الأخيرة في فريق الأمن القومي الخاص ب‍ترامب ومخاوف الرئيس من أنه يبدو مترددا في وجه العدوان الإيراني أتاحت لبومبيو فرصة للإصرار على الخطوات التي كان يؤيدها”.