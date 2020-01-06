روسيا – كشف موقع “Diario La Grada”، أن مهاجم منتخب روسيا ونادي لوكوموتيف موسكو، فيودور سمولوف، بات قريبا من الانتقال إلى نادي إسبانيول.

وبحسب الموقع الإسباني، فإن مسؤولي نادي إسبانيول، كثفوا من مفاوضاتهم مع نظرائهم في لوكوموتيف، من أجل إتمام صفقة التعاقد مع سمولوف هذا الأسبوع.

ويرتبط سمولوف (29 عاما) مع لوكوموتيف، بعقد يمتد حتى العام 2022، وتقدر قيمته التسويقية بنحو تسعة ملايين يورو.

ويعاني نادي إسبانيول هذا الموسم في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 11 نقطة جمعها من 19 مباراة، لكن الفريق قدم أداء رائعا في المباراة الأخيرة، حيث فرض التعادل الإيجابي 2-2 على حامل اللقب، جاره برشلونة.

المصدر: sportbox.ru