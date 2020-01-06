ميركل تزور روسيا في الـ11 من الشهر الحالي بدعوة من بوتين

ميركل تزور روسيا في الـ11 من الشهر الحالي بدعوة من بوتين

روسيا – أعلن الكرملين اليوم الاثنين، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ستقوم بزيارة عمل إلى روسيا في 11 يناير الحالي بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال الكرملين في بيان له: “تهدف المحادثات (بين بوتين ومركل) إلى بحث مواضيع ساخنة من الأجندة الدولية، بما فيها الأوضاع في سوريا وليبيا وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط نتيجة الضربة الأمريكية لمطار بغداد في 3 يناير”، والتي قتل بها قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأضاف البيان أن الطرفين سيتابعان ملفات تسوية الأزمة الأوكرانية الداخلية في سياق تنفيذ اتفاقية مينسك للعام 2015 والتوافقات التي تم التوصل إليها خلال القمة بـ”صيغة النورماندي” في باريس في 9 ديسمبر الماضي.

وتأتي زيارة ميركل إلى روسيا بعد عودة الرئيس بوتين من تركيا، حيث سيجري الأربعاء محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وأمس الأحد، جرى اتصال هاتفي بين أردوغان وميركل، بحثا خلاله ملفي ليبيا وسوريا، في إطار التحضيرات لعقد اجتماع قمة للأطراف المعنية بالشأن الليبي في برلين.

المصدر: وكالات