الولايات المتحدة – شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انخفاضا بنسبة 0.4 – 0.6% في افتتاح التداول يوم الاثنين، مواصلة بذلك الانخفاض الذي سجلته الأسبوع الماضي.

وتراجعت المؤشرات يوم الجمعة الماضي بوتيرة أسرع منذ مطلع الشهر الماضي، وسط مخاوف من نشوب صراع مسلح جديد في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية على مطار بغداد.

ووفقا لوكالة “رويترز”، فقد ارتفعت أسعار النفط 2%، مواصلة مكاسبها ودافعة خام “برنت” فوق 70 دولارا للبرميل، نتيجة التطورات في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة إلى 70.74 دولار للبرميل وسجلت 70.25 دولار في الساعة 05:51 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 1.65 دولار بما يعادل 2.4% عن تسوية الجمعة.

وسجل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 64.35 دولار للبرميل، مرتفعا 1.30 دولار أو 2.1% بعد أن لامس في وقت سابق 64.72 دولار، أعلى سعر منذ أبريل.

المصدر: إنترفاكس