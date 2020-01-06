كندا – إذا كنت من عشاق السكريات والحلوى، وتخشى الإصابة بالسكري، وتريد ضبط الوزن، يمكنك الاستعانة ببدائل صحية لتحلية الشاي والقهوة والكعك.

البعض يستسيغ مذاق هذه المشروبات من دون سكر، أو بقليل منه، لكن البدائل الصحية غير الاصطناعية تحمي من الارتفاع المفاجئ في نسبة الجلكوز بالدم. إليك أفضل البدائل:

سكر جوز الهند. يمكنك استخدام مسحوق جوز الهند المجفّف، أو سكر جوز الهند الذي يتوفر في بعض الدكاكين، كبديل صحي للتحلية. يمتاز هذا السكر بأنه يحتوي على معادن ومغذيات، أي أنه ليس سعرات حرارية فارغة، كما أنه لا يرفع نسبة الجلوكوز بشكل كبير.

العسل. قبل استخلاص سكر القصب والشمندر (البنجر) كان استخدام العسل في التحلية هو الشائع. يحتوي العسل الطبيعي على مغذيات عديدة ومضادات للالتهابات، إلى جانب أنه لا يرفع مستوى الجلكوز بالدم مثل السكر الأبيض.

التمر. يمكن تحلية الكعك بالتمر، أو تناول حبات منه مع القهوة المرة للحصول على مذاق مستساغ. التمر غني بالألياف والمعادن ومضادات الأكسدة ومغذيات.

وكالات