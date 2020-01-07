أستراليا – استطاعت سيدة أسترالية النجاة من الموت في حرائق غابات ولاية «نيو ساوث ويلز» في أستراليا؛ بفضل فرسها الوفية «شارمر».

إذ وبحسب وكالات الأنباء، امتطت الأسترالية فرسها الوفية، وسارعت للهرب نحو الشاطئ، بعيداً عن النيران، التي كانت تقترب من منزلها، لتنجو بحياتها من حرائق الغابات التي تستعر في أجزاء من ولاية نيو ساوث ويلز.

حيث كانت الحرائق تنتشر بسرعة كبيرة في طريقها لمنزل «بيك وينتر» ليلة رأس السنة، ولم يكن هناك وقت لتضيعه.

فوضعت وينتر ابنها (11 عاماً) في السيارة بصحبة قريبه، ومعه ما استطاعت جلبه من متعلقاتهما، وانطلقا،بعد أن اتفقوا جميعاً على الالتقاء عند الشاطئ بالقرب من بلدة مورويا، في ولاية نيو ساوث ويلز.

وامتطت الأسترالية فرسها «شارمر» وأسرعت خلفهما، لتعبر مع رفيقتها الوفية الطريق المليء بالدخان الكثيف وسط الحرارة الشديدة.

قالت وينتر إنها عندما كانت تعدو بالفرس على الطريق شعرت بالحرارة، لكنها لم تدرك إذا كانت تلك حرارة الشمس أم النيران.

وأضافت أنها كانت مذعورة، لكنها وضعت ثقتها في فرسها «شارمر»، للنجاة والوصول إلى بر الأمان.

وحالياً تمكث وينتر وابنها والفرس في فندق، عرض عبر صفحته على «فيسبوك» الاعتناء بالحيوانات التي لا يجد أصحابها مأوى لها؛ بسبب حرائق الغابات وفق سيدتي.

وقالت السلطات إن حرائق الغابات خرجت عن نطاق السيطرة على الشاطئ الشرقي لأستراليا؛ بفعل ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، وحذرت من أن الأسوأ لم يحدث بعد، فيما يكافح رجال الإطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات.

وكالات