إسرائيل – أفادت وسائل إعلام عبرية بأن حكومة إسرائيل اتخذت إجراءات احترازية، تحسبا لهجمات محتملة قد تشن انتقاما على اغتيال الجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وأكدت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن الحكومة قررت رفع درجة التأهب الأمني في جميع سفاراتها وقنصلياتها في العالم حتى الدرجة الثانية، مع الإيعاز لممثلي إسرائيل في مختلف أنحاء العالم باتخاذ احتياطات إضافية و”توخي الحذر في كل خطوة”.

في غضون ذلك، نقلت الصحيفة عن قيادي أمني في غلاف غزة قوله، إن القوات الإسرائيلية تتابع التهديدات من قبل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني حسن نصر الله وأتباعه، وتراقب الوضع عند حدودها في ظل اغتيال سليماني، مشيرا إلى أن الفصائل والجماعات الموالية لإيران تواجه هذه المرة ضغطا استثنائيا و”رصت صفوفها لتهديد إسرائيل”.

ومن المقرر أن يعقد اليوم المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابنيت” اجتماعا لبحث التهديدات المحتملة من قبل إيران في ظل التوترات المتصاعدة بالمنطقة.

المصدر: القناة الإسرائيلية السابعة