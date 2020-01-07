الصين – ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي للصين، بقيمة 12.3 مليار دولار خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع أرقام نوفمبر/تشرين الثاني السابق له.

وقال البنك المركزي في الصين إن إجمالي قيمة احتياطات النقد الأجنبي في البلاد استقرت خلال ديسمبر الماضي، عند 3.108 تريليونات دولار.

يأتي ذلك بالتزامن مع تحسن المالية العامة للبلاد، وارتفاع اليوان في أعقاب توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق تجاري أولي ينتظر التوقيع، منهيا مرحلة هامة من الحرب التجارية بينهما.

وخلال 2019، ارتفع إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للصين بقيمة 67 مليار دولار، مقارنة مع قيمة الاحتياطي المسجلة بنهاية 2018 البالغة قرابة 3.05 تريليونات دولار.

الأناضول