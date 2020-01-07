ليبيا – التقى خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بمقر الخارجية الأميركية في واشنطن أمس الاثنين.

بن سلمان قال عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي”تويتر” إن اللقاء شهد استعراض تطورات الأحداث في المنطقة وبحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

مسؤولون في الخارجية الأميركية أشارو وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن النقاشات تركزت على كيفية خفض التصعيد ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك والأوضاع في كل من العراق وسوريا وليبيا واليمن.