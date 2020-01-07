ليبيا – دانت وزارة خارجية مملكة البحرين قرار الجمهورية التركية إرسال قوات عسكرية إلى دولة ليبيا، مؤكدة أن هذا القرار يعد تدخلا مرفوضا في الشأن الداخلي لليبيا وانتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر عام2019 ويعرقل الجهود الهادفة لإعادة السلام والاستقرار في جميع أنحاء ليبيا.

وزارة الخارجية طالبت في بياناً لها أمس الأحد المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته في مواجهة هذا التطور الذي يحمل تهديدًا للأمن القومي العربي والمنطقة بأسرها.

وأكد وزارة خارجية البحرين على ضرورة دعم كافة المساعي الرامية للقضاء على الإرهاب وردع كافة التنظيمات الإرهابية في ليبيا ودعم الجهود الدولية الساعية لتسوية شاملة واستعادة الدولة الوطنية ومؤسساتها القادرة على القيام بدورها في تحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي الشقيق.