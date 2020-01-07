ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين حلحلة مختنقات عدد من بلديات المنطقة الغربية خلال اجتماع عقده مع أعضاء مجلس النواب عن تلك البلديات.

الاجتماع ضم عضو مجلس النواب عن بلدية ترهونة صباح جمعة وعضو مجلس النواب عن بلدية بني وليد محمد الواعر وعضو مجلس النواب عن بلدية العزيزية بشير الأحمر وعضو مجلس النواب عن بلدية العجيلات عادل محفوظ وعن قصر بن غشير محمد الفيرس والصادق ادريس.

وضم أعضاء مجلس النواب عن بلدية زليتن عز الدين اقويرب وعن القاربولي علي الصول أما عن بلدية الزهراء مصباح البدوي وعن بلدية سرت حسن الزرقة وعن بلدية الرجبان صلاح الصهبي.

وناقش الاجتماع احتياجات كل البلديات المذكورة سابقاً في كافة القطاعات وخاصة في البنية التحتية والصحة والتعليم وآليات حلحلة كافة المشاكل التي تعاني منها هذه المناطق والبلديات.

كما أكد الثني على أنه من أولويات الحكومة الليبية في العام 2020 هذه المناطق، مطلعاً على استعدادات تقديم الخدمات من قبل الحكومة والخطة الموضوعة لما بعد عملية تحرير العاصمة طرابلس.

ومن جانبهم ثمن أعضاء مجلس النواب على الدور البارز والفعال للحكومة الليبية ودعمها للقوات المسلحة العربية الليبية وتقديمها لكافة الخدمات.