اليمن – أفاد موقع “26 سبتمبر نت” التابع لوزارة الدفاع اليمنية، بمقتل وجرح عدد من عناصر جماعة “أنصار الله” الحوثية باشتباكات مع الجيش في مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال الموقع إن قوات الجيش اليمني، استهدفت مساء الأحد، مجموعة من عناصر “أنصار الله” في جبهة باب غلق، “أسفر عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية، بينهم القائد الميداني لجبهة باب غلق المدعو هزاع العديني، وجرح آخرين”.

وكان الجيش اليمني أعلن في وقت سابق من يوم الاثنين، مقتل قائد اللواء 17 مشاة التابع للحوثيين، علي عبد الرزاق الشرعي و5 آخرين، بقصف في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

المصدر: وسائل إعلام يمنية