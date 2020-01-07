العراق – دعا زعيم التيار الصدري وتحالف “سائرون” في العراق مقتدى الصدر أمس الفصائل المنضوية تحت راية محور المقاومة في العراق وخارجه إلى تشكيل “أفواج المقاومة الدولية”.

وقال الصدر أن هذه الدعوة “يجب أن لا تكون طائفية، كما لا يحق للفصائل العراقية العمل خارج العراق كما لا يحق للفصائل غير العراقية العمل داخل العراق”.

وشكر الصدر بعض الفصائل على استجابتها لهذه الدعوة، لافتا إلى أنه لن يقصد كونه قائدا عليها، وتابع: “اجمعوا أمركم وتوحدوا بالقرار ولا تتفرقوا”.

وأكد الصدر أن “سرايا السلام” التي أسسها غير مشمولة باجتماع الفصائل العراقية وغيرها.

وأعرب الصدر عن التزام مؤيديه بالامتناع عن اتخاذ أي خطوات عسكرية في الوقت الحالي ضد القوات الأمريكية في البلاد وبتوخي الصبر والاستعداد “إلى حين نفاد كل الطرق السياسية والبرلمانية”، مشددا على ضرورة تجنيب المدنيين الخطر و”إلا فهو عمل ممنوع بل ومحرم”.

وأوضح أن دعوته إلى مقاطعة المنتوجات الأمريكية لا تشمل ما يمكن استعماله لصالح العراق من الأمور التكنولوجية الضرورية من غير المنتوجات الزراعية والصناعية.

وشدد الصدر على أن الهجوم الأمريكي الذي أسفر فجر الجمعة الماضي عن مقتل قاسم سليماني و أبو مهدي المهندس وعدد من المسؤولين العراقيين والإيرانيين في مطار بغداد يشكل “اعتداء على سيادة العراق” و”عملا إرهابيا”، واصفا كل من يروج له أو يؤيده أو يسكت عنه “خائنا للوطن”.

المصدر: وكالات + مواقع عراقية