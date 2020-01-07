ليبيا – هنأ عضو مجلس النواب أبوبكر الغزالي أن أهالي سرت والشعب الليبي والمؤسسة العسكرية على رأسها القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، معتبراً أن تحرير سرت يعني الثقة في المؤسسة العسكرية و إلتفاف الشعب وإجتماعه على المؤسسة العسكرية وخلاص الوطن والحل النهائي لما يدور في ليبيا من إنفلات أمني وتدهور وسيطرة مليشيات وإخوان.

الغزالي قال خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج” نبض الوطن” الذي يذاع على قناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنين وتابعتها صيفة المرصد إن دخول المؤسسة العسكرية لسرت وحسم الأمر فيها دلالة على كفاءة المؤسسة العسكرية وقدرتها على الإنقضاض على المليشيات و تفادي الإضرار بالمواطنين و ممتلكاتهم دون إراقة الدماء.

وأشار إلى أن المليشيات الكاذبة و المجلس الرئاسي المتخاذل سيصرحون أنه انسحاب تكتيكي و ما إلى ذلك لكنهم جروا ذيول الهزيمة وسيتم ملاحقة هذه العصابات التي دمرت الوطن في عقر ديارهم.

وأكد على أن فرحة الشعب الليبي ستكتمل حين تتحرر البلاد من هؤلاء المجرمين العابثين بمجلسهم الرئاسي وبكل الفاسدين الذين تولوا المشهد في ليبيا و استولوا على مفاصل الدولة.

كما وجه نداء للشعب الليبي بالتحرك تضامناَ مع المؤسسة العسكرية ودعماً لها و الإلتحاق بالجبهات و قطع الطريق عن أي عدوان خارجي، منوهاً إلى أن تحرير سرت ضربة بالصميم لامريكا و تركيا العميلة مما سيزيد من تربصهم على طرابلس.

وحث القوات المسلحة إلى مسابقة الزمن و الإكتضاض عليهم في طرابلس بعد رفع الكابوس عن أهالي سرت وتنفسوا الصعداء و عانقوا المؤسسة العسكرية فرحاً و إنتصاراً.