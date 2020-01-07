ليبيا – عقد مجلس الدولة الإستشاري برئاسة خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اجتماعه أمس الاثنين بمقر المجلس في العاصمة طرابلس وتناول البند الأول من أعمال الجلسة مناقشة الأوضاع السياسية والعسكرية.

رئيس المجلس خالد المشري إفتتح الجلسة وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس بالترحم على أرواح طلبة الكلية العسكرية بطرابس.

وفي هذا الصدد طرح المشري رؤيته المتمثلة في ضرورة وضع حد لتدخلات الدول التي وصفها بـ”الداعمة للعدوان” وضرووة اتخاذ إجراءات حاسمة لردع هذه الدول.

من جانبهم أبدى الأعضاء استياءهم من تعاطي حكومة الوفاق في هذا الشأن مطالبين بالتصويت على قطع العلاقات مع عدة دول اقليمية وعربية ورفع دعوى قضائية ضدها في المؤسسات الدولية والحقوقية.

كما طالب الأعضاء الأمم المتحدة بمراجعة عمل بعثتها في ليبيا وأداء رئيسها الذي انحرف عن دوره المُكلف به وتغاضيه عن دور الدول المتدخلة في الشأن الليبي وتم الاتفاق على إصدار بيان باسم المجلس بالخصوص.

من جهة أخرى أكد أعضاء المؤتمر العام منذ عام 2012 والاعضاء الحاليين بالمجلس الاستشاري على ضرورة الضغط على المجلس الرئاسي لدعم الجبهات ومعالجة جوانب الخلل في أداء المناطق العسكرية.

وتم تعليق الجلسة وتأجيل البند الثاني المتعلق بإعادة هيكلة واختصاصات اللجان بالمجلس إلى الجلسة القادمة.