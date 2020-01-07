ليبيا – دعا عضو مجلس النواب سعيد امغيب الجميع إلى التكاتف ونسيان الماضي ونبذ كل النعرات من أجل الوطن في ظل حرب إستعادة الوطن وتطهيره من الإرهاب وسيطرة المليشيات ومواجهة الغزو التركي.

امغيب قال في تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك” إن المعركة الآن معركة كل الليبيين الشرفاء من أجل الدفاع عن أرضهم وعرضهم ومقدراتهم دون إقصاء او تخوين أحد.

وإعتبر أن المرحلة خطيرة ومفصلية تتطلب من الجميع رص الصفوف وتأجيل كل الخلافات التي قد تشغلهم عن تأدية واجبهم الوطني المقدس، لافتاً إلى أنه سيندم كل من طالب بالتدخل التركي إلى أرض الوطن.