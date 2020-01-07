الكويت – أفادت بيانات رسمية، الثلاثاء، انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة الكويت بالأسعار الثابتة، خلال الربع الثالث 2019 بنسبة 0.7 بالمائة، قياسا على الربع الثاني من ذات العام.

وحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية (حكومية)، تراجع الناتج المحلي إلى 9.772 مليارات دينار (32.3 مليار دولار) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر/أيلول الماضي.

كان إجمالي الناتج المحلي بالكويت بلغ 9.845 مليارات دينار (32.6 مليار دولار) في الربع الثاني 2019.

وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الثالث، من 9.731 مليارات دينار (32 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وذكرت البيانات، أن مساهمة القطاع النفطي من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة تراجعت بنسبة 8.9 بالمئة بالربع الثالث مقارنة بالربع السابق له، لتبلغ مساهمة القطاع نحو 53 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.

وبالأسعار الجارية، انكمش الناتج المحلي الكويتي بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث من العام الحالي إلى 9.921 مليارات دينار (32.8 مليار دولار)، من 10.432 مليارات دينار (34.5 مليار دولار) بالربع الثاني.

كان الناتج المحلي الإجمالي للكويت بالأسعار الثابتة نما بنسبة 1.2 بالمئة في 2018، بعد تسجيله انكماشا نسبته 2.9 بالمائة في 2017.

والكويت، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، بمتوسط إنتاج يومي يبلغ 2.7 مليون برميل، وينفذ إجراءات لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن إيرادات الخام.

الأناضول