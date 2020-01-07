فرنسا – اكد وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان، إن قاسم سليماني قائد “فيلق القدس” الذي اغتالته القوات الأمريكية في العراق الأسبوع الماضي، لعب دورا رئيسيا في زعزعة استقرار المنطقة.

وصرح وزير الخارجية الفرنسي بأنه على طهران أن تحجم عن الرد وتبدأ محادثات أوسع نطاقا، محذرا من صراع في الشرق الأوسط.

وأشار لودريان إلى وجود فرصة دبلوماسية لحل أزمة إيران.

وكانت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية، أميلى دي مونتشالين، قد أعربت في حديث لإذاعة RTL عن بالغ قلق بلادها إزاء تصعيد التوتر في الشرق الأوسط على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة أمريكية في العراق.

وقالت “إن يجري حاليا هو ما كنا نخشاه، وهو تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والأولوية هي استقرار المنطقة”.

وتأتي هذه التطورات بعد اغتيال نائب رئيس هيئة “الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، وقائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، فجر الجمعة بقصف صاروخي أمريكي على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي.

المصدر: وكالات