أبوظبي – تباين أداء البورصات العربية نهاية تداولات الثلاثاء، مع استمرار المخاوف من صراع واسع النطاق بين الولايات المتحدة وإيران، وبالتزامن مع هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة (11:46 ت.غ)، انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة 1.04 بالمئة أو 72 سنتاً إلى 68.19 دولاراً للبرميل.

وهبطت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/شباط بنسبة 0.89 بالمئة أو 56 سنتاً إلى 62.71 دولارا للبرميل.

وجاءت بورصة دبي في مقدمة الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها بنسبة 1.99 بالمئة إلى 2746 نقطة، مع ارتفاع “إعمار العقارية” بنسبة 3.58 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنحو 2.37 بالمئة و”إعمار مولز” بنسبة 1.65 بالمئة.

فيما زادت بورصة العاصمة أبوظبي بوتيرة أقل بنسبة 0.98 بالمئة إلى 5056 نقطة، مع ارتفاع أسهم “أدنوك للتوزيع” بنسبة 2.05 بالمئة و”أبوظبي التجاري” بنحو 1.56 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنسبة 1.07 بالمئة.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6808 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 0.91 بالمئة إلى 6129 نقطة، فيما انخفض المؤشر الرئيس بنسبة 0.24 بالمئة إلى 4786 نقطة.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1592 نقطة مع ارتفاع أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 1.48 بالمئة و”مصرف السلام” بنسبة 1.05 بالمئة و”عقارات السيف” بنسبة 0.5 بالمئة.

في المقابل، انخفضت بورصة قطر بنسبة 0.25 بالمئة إلى 10381 نقطة، مع هبوط أسهم “صناعات” بنسبة 0.66 بالمئة و”المستثمرين” بنحو 0.58 بالمئة و”ازدان” بنسبة 0.34 بالمئة.

ونزلت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بنسبة 0.09 بالمئة إلى 8198 نقطة، مع هبوط بعض الأسهم الكبرى في قطاع المصارف والبتروكيماويات.

وانخفضت بورصة مسقط بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3948 نقطة، مع تراجع أسهم “فولتامب للطاقة” بنسبة 6 بالمئة و”الجزيرة للخدمات” بنسبة 2.6 بالمئة و”العز الإسلامي” بنحو 1.59 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على انخفاض هامشي بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1827 نقطة، بضغط هبوط أسهم “المتحدة للاستثمارات” بنسبة 3.7 بالمئة و”البنك الاستثماري” بنسبة 1.51 بالمئة و”مناجم الفوسفات” بنسبة 0.72 بالمئة.

وكانت بورصة مصر الثلاثاء، في عطلة رسمية ليوم واحد، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، على أن تعاود الدوام اعتباراً من الأربعاء.

وفيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 1.99 بالمئة إلى 2746 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.3 بالمئة إلى 6808 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.98 بالمئة إلى 5056 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.5 بالمئة إلى 1592 نقطة.

فيما انخفضت أسواق:

قطر: بنسبة 0.25 بالمئة إلى 10381 نقطة.

السعودية: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 8198 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.09 بالمئة إلى 3948 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.07 بالمئة إلى 1827 نقطة.

الأناضول