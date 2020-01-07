فيينا – تراجعت عقود النفط الآجلة، صباح الثلاثاء، واحد بالمئة بالنسبة لعقود برنت الآجلة، في إجراء تصحيحي لأسعار السوق بعد ارتفاع حاد منذ الجمعة الماضية، متأثرة بتوترات الشرق الأوسط.

وصعد عقود برنت الجمعة الماضية من 66.1 دولارا للبرميل، وبلغت ذروتها منذ مايو/أيار الماضي، الإثنين عند 70.5 دولارا للبرميل، مدفوعة بإعلان الولايات المتحدة اغتيال القائد الإيراني قاسم سليماني.

وفجر الجمعة، قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس “هيئة الحشد الشعبي” أبو مهدي المهندس، و8 أشخاص كانوا برفقتهما، إثر قصف جوي أمريكي استهدف سيارتين على طريق مطار بغداد.

وبحلول الساعة (06:51 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مارس/ آذار بنسبة واحد بالمئة أو 66 سنتا إلى 68.28 دولارا للبرميل.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم فبراير/ شباط بنسبة 0.74 بالمئة أو 47 سنتا إلى 62.80 دولارا للبرميل.

والأحد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقصف 52 “هدفا هاما” لإيران حال استهدفت طهران أي مواقع تابعة للولايات المتحدة، وذلك ردا على تصريحات مسؤولين إيرانيين بـ”الانتقام”، ما دفع أسعار النفط للصعود في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، الإثنين.

وينظر محللون إلى مضيق هرمز، كأحد أدوات الرد الإيرانية على عملية الاغتيال، خلال الفترة المقبلة، عبر عرقلة إمدادات النفط الخام القادمة من دول الخليج، ما يهدد الأسعار للارتفاع صوب 100 دولار للبرميل.

وبلغ معدل التدفق اليومي للنفط في المضيق 21 مليون برميل يوميا في 2018، ما يعادل 21 بالمئة من استهلاك السوائل البترولية على مستوى العالم، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مما يجعله أكبر ممر مائي في العالم.

الأناضول