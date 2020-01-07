عمان – تراجعت قيمة تداول (مبيعات) قطاع العقارات في الأردن، بنسبة 12 بالمئة العام الماضي إلى 6.531 مليارات دولار.

وكان حجم مبيعات القطاع العقاري في المملكة، بلغ 7.423 مليارات دولار خلال 2018.

وحسب التقرير الشهري الصادر، الإثنين، عن دائرة الأراضي والمساحة الأردنية (حكومية)، تراجعت الإيرادات الحكومية من قطاع العقارات خلال 2019 بنسبة 14 بالمئة، إلى 324.7 مليون دولار.

وبلغت الإيرادات الحكومية 376.3 مليون دولار عام 2018.

ويشمل إجمالي مبيعات العقارات في المملكة، حملة الجنسية الأردنية والأجانب المقيمين في المملكة.

وقررت الحكومة الأردنية في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 إعفاء الـ 150 مترا الأولى من الشقق السكنية والأراضي من رسوم التسجيل ونقل الملكية لتحفيز سوق العقار والإسكان، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفض.

الأناضول