ليبيا – قال المتحدث باسم هيئة التنسيق الوطنية بحركة التغيير الديمقراطي بسوريا منذر خدام إن تقارير دولية تشير إلى وجود 20 ألف إرهابي من جنسيات مختلفة في إدلب السورية حتى نهاية 2019، موضحاً أنهم كانوا يشكلون عقبة كبيرة أمام تنفيذ تفاهمات سوتشي بين روسيا وتركيا ولم تقبل بلدانهم باستعادتهم وأنه على ما يبدو فإن تطور الأحداث في ليبيا قد وجد مخرجاً لهذه الأزمة، مشدداً على أن تركيا تعمل على نقلهم إلى طرابلس إضافة إلى بعض المقاتلين السوريين المتطرفين.

خدام وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” اليوم الثلاثاء أكد أن نقل المقاتلين الأجانب إلى ليبيا يمثل مصلحة مشتركة تركية سورية.

ولفت إلى أن هجوم الجيش السوري على ريف إدلب الجنوبي مستمر وباتت القوات على مشارف سراقب ومعرة النعمان وفشلت كل مساعي أردوغان مع بوتين لوقف الهجوم الذي بحسب المصادر السورية لن يتوقف قبل السيطرة على طريق حماه حلب وطريق اللاذقية حلب، مؤكدا أن هناك معلومات تفيد بفتح جبهة حلب الغربية وجبهة ريف اللاذقية الشرقي مستفيدين من ترحيل المقاتلين إلى ليبيا.