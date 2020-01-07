ليبيا – أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو امس الاثنين عن زيارتة إلى القاهرة يوم 8 يناير وزيارة لاحقة للجزائر وتونس.

دي مايو وفي منشور له للتعليق على آخر التطورات في ليبيا والشرق الأوسط قال:”في الأيام الأخيرة، تعيدنا الأحداث التي تتعلق بإيران وليبيا إلى ذكريات ماضي الحرب.. الماضي غير البعيد الذي يتحدث إلينا عن الدمار والأموات والخوف”،وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وتابع دي مايو: “في العديد من النازعات، وفي العديد من الخيارات الخاطئة، بدءًا من الحرب في ليبيا عام 2011 والأخطاء التي ارتكبت بالفعل في العراق، تتم كتابة ما يجب ألا نكرره”.

وأضاف:”أرواح بشرية ومدنيون وعسكريون، هجمات إرهابية، تدفقات المهاجرين اليائسين الذين ليس لديهم خيار.. أي إجراء يؤدي إلى تفاقم هذه المواقف ليس هو الحل الصحيح”.

وذكر دي مايو أن ليبيا تبعد بضع مئات من الكيلومترات عن الشواطئ الإيطالية، مضيفا: “أنا على اتصال دائم مع نظرائي الأوروبيين وليس فقط.. في الثامن من يناير سأكون في القاهرة ثم الجزائر وتونس.. اليوم بعد الظهر سنقوم بتقييم آخر التطورات في وزارة الخارجية الإيطالية”.