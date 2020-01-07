ليبيا – منح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الاثنين الإذن للهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة لشراء عدد ثمان طائرات لنقل الركاب لسد العجز الذي تسببت فيه الميليشيات المسلحة التي هجمت على مطار العاصمة في العام 2014 وتسببت في تدمير الأسطول الجوي الليبي.

الثني بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية مع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل الكابتن محمد عبدالقادر خلال اجتماع عقد بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أهم المشاكل التي تواجه مصلحة الطيران المدني بحضور رئيس مصلحة الطيران المدني عبدالحميد البرعصي ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المدن ناجي المعداني ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء الطاهر محمد.

وبسبب ما يمر به المواطن من مشاكل في الطيران وتعطل في الرحلات الداخلية والخارجية، منح رئيس الحكومة الإذن بشراء 8 طائرات بقيمة 40 مليون دينار ليبي على أن تكون ملكيتها للهيئة العامة للمواصلات والنقل وتقوم بتشغيلها شركة ليبيا للطيران.

وناقش الاجتماع خطة مصلحة الطيران المدني خلال العام 2020 من حيث التدريب والتطوير والصيانات والشروع في تنفيذ برج مطار بنينا واحتياجات المطارات بالمنطقة الشرقية وكيفية توفير هذه الاحتياجات.