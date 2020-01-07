ورأت الأميركية البالغة من العمر 38 عاما أنها قدمت “أداء صلبا” في مباراتها الأولى منذ خسارتها نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية في سبتمبر على يد الرومانية بيانكا أندرييسكو بمجموعتين.

وتابعت “أمضيت وقتا طويلا بعيدا عن المشاركة في الدورات، المباريات، وبالتالي أن أقدم أداء صلبا فهذا أمر جيد. إنها بداية رائعة للبناء عليها” استعدادا لبطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 20 الشهر الحالي والتي توجت فيها الأميركية بلقبها الأخير في 2017.

وهذا اللقب كان الثالث والعشرين لسيرينا في بطولات الغراند سلام، على الرغم من أنها خاضت بعدها 4 مباريات نهائية عامي 2018 و2019 في ويمبلدون (مرتان) وفلاشينغ ميدوز (مرتان).

وحسمت سيرينا مواجهتها مع جورجي بارسالها الساحق الثامن في اللقاء، وعلقت على ذلك بالقول “من الجيد حقا أني ما زلت أملك القوة في يدي وساقي”.

وتلتقي سيرينا في الدور الثاني من هذه، الدورة المصنفة فيها أولى، مواطنتها كريستينا ماكهايل التي تغلبت على الصينية آن لي 7-5 و6-2.

وفي أبرز نتائج الدور الأول، تأهلت الألمانية يوليا غورغيس، المصنفة رابعة وبطلة الدورة في العامين الماضيين، والكرواتية بترا مارتيتش الثانية، والدنماركية كارولين فوزنياكي الخامسة، والأميركيتان لورن ديفيس، بطلة 2017، وأماندا آنيسيموفا.