ليبيا – أعلن آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب التابع لحكومة الوفاق ناصر عمار عن وصول الدفعة الأولى من القوة التركية إلى العاصمة طرابلس.

عمار رفض في مداخلة مع قناة:” الجزيرة مباشر” أمس الاثنين وتابعتها صحيفة المرصد الإفصاح عن عدد القوات التركية التي وصلت إلى طرابلس، موضحاً أن القوة عبارة عن فنيين ومتخصصين وخبراء إتصالات وتقنيات التشويش وتركيب منظومات الدفاع الجوي لمواجهة الطائرات بالإضافة إلى وصول الكثير من الأسلحة المتطورة للتعامل مع طائرات الجيش الوطني.

وقال عمار زاعماً :” كل الطائرات يمكننا الان اسقاطها وسلاحنا الجوي يتحرك بكل أريحية قصفنا أول أمس قاعدة الوطية قصفاً شديداً ودمرنا الكثير من امكانيات هذه القاعدة بحيث نضرب بالعمق ليكون ظهرنا محمي من الخلف والان نملك من السلاح الجوي الذي نستطيع ضرب قاعدة الجفرة و الخروبة ومطار بنينا ولدينا الذراع الطويلة التي يمكن أن تقتص وننتقم ممن قتلوا ابنائنا في المحاو روشبابنا وهم يتدربون على حمل السلاح لحماية دولتنا وحكومتنا الذود عن عاصمتنا، فلن تكون هناك مجاملات بعد اليوم “.