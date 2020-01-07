ليبيا – قالت المتحدثة باسم غرفة عمليات سرت الكبرى انتصار محمد إن المواطنين والطلاب بمدينة سرت توجهوا صباح اليوم إلى أعمالهم ومدارسهم وسط فرحة الأهالي بتحرير المدينة من الميليشيات المتشددة.

انتصار محمد ذكرت في تصريح لصحيفة “إرم نيوز” أن وحدات من مديرية أمن سرت التابعة للحكومة الليبية انتشرت في الشوارع الرئيسة في المدينة بعد تحريرها لتأمين المواطنين.

ورداً على سؤال بشأن ما يتردد عن تحشيد ميليشيات مصراتة قواتها بهدف الهجوم على مدينة سرت أكدت على أن وحدات الجيش والقوة الجوية على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم.