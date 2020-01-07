انجلترا – كشف المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، عن الفريقين اللذين لن يوافق أبدا على تدريبهما.

ونقلت صحيفة “The Guardian” البريطانية عن غوارديولا قوله: “بعد مانشستر سيتي، لن أدرب مانشستر يونايتد (الغريم المحلي للسيتي)، تماما كما لن أدرب ريال مدريد بعد برشلونة. أفضل الذهاب إلى جزر المالديف إذا لم أتلق أي عروض، وربما ليس المالديف، لأنها لا تتوفر على ملاعب الغولف”.

ويستعد غوارديولا، لقيادة مانشستر سيتي مساء اليوم، في مواجهة جاره اللدود مانشستر يونايتد، في الدور نصف النهائي لكأس الرابطة الإنجليزية.

يذكر أن غوارديولا، يعد من أساطير نادي برشلونة، حيث قاده للتتويج بمجموعة من الألقاب المحلية والقارية، عندما أشرف على تدريبه بين العامين 2008 و2012، كما ساهم في فوز الفريق الكتالوني بعدة مباريات ضد غريمه التقليدي ريال مدريد.

المصدر: The Guardian