ليبيا – بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا مع مدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان آخر تطورات الشرق الأوسط وسبل منع التصعيد في المنطقة.

وزارة الدفاع الروسية أعلنت وفقاً لقناة “روسيا اليوم” عن مكالمة هاتفية جرت أمس الأول بين شويغو ومدير الاستخبارات التركية فيدان بحثا فيها الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والإجراءات المشتركة التي يمكن للطرفين اتخاذها من أجل وقف التوتر وحل الأزمات في المنطقة.

هذا وتأتي المكالمة قبيل الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء إلى تركيا حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.