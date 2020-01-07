كوريا ش – واصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أنشطته العلنية على عكس توقعات البعض بعدم ظهوره علنيا لفترة ما بسبب تبادل تصريحات نارية مع واشنطن ومقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وأظهرت بيانات مواقع غربية مختصة في مراقبة حركة الطيران، أن سلاح الجو الأمريكي، يجري رقابة غير منقطعة لأراضي كوريا الشمالية، على خلفية وعد بيونغ يانغ بـ”هدية عيد الميلاد” لواشنطن.

ويعتبر هذا الظهور العلني للزعيم كيم، الأول من نوعه منذ أن أفادت وسائل الإعلام الكورية الشمالية بزيارته إلى قصر كومسوسان يوم 2 يناير الجاري.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء، إن الزعيم كيم قام بزيارة تفقدية إلى موقع بناء لمصنع الأسمدة الفوسفاتية في سونتشون.

وذكرت أن الزعيم كيم، أكد أثناء زيارته إلى المصنع أن بناء مصنع الأسمدة الفوسفاتية في سونتشون هو أحد المشاريع التي يوليها حزب العمال اهتماما كبيرا من بين المهام الاقتصادية التي يجب تنفيذها في العام الجديد.

ويبدو أن اختيار كيم لموقع البناء كوجهة لأول رحلة ميدانية له هذا العام يهدف إلى تسليط الضوء على التزامه بتطوير اقتصاد “يعتمد على الذات” لمواجهة العقوبات الأمريكية والدولية.

المصدر: “يونهاب”