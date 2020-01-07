ليبيا – أقرت لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح برئاسة رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأحد خلال اجتماعها العادي الأول في ديوان مجلس الوزراء بمدينة بنغازي تخصيص ميزانية تقديرية إضافية قدرها 250 مليون دينار ليبي لحل كافة المختنقات والمشاكل بمنطقتي وسط البلاد والصابري وإزالة المباني الآيلة للسقوط ونقل الركام.

اللجنة قررت بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية اعتماد الترسيات للمشاريع البالغ عددها 84 مشروعاوالمنبثقة عن محاضر اجتماعات لجنة العطاءات الفرعية بالبلدية بقيمة 105 مليون دينار ليبي.

وجاءت هذه القرارات الهامة والاستراتيجية ضمن المصادقة على محضر اجتماع اللجنة العاشر للعام 2019 وتوقيع كافة القرارات المنبثقة عنه.

وتضمنت القرارات الموافقة على صيانة مقر الهيئة العامة للتعبئة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة إضافة إلى خلق نوع من التوازن في توطين المشاريع المستهدفة بكافة فروع البلدية.

واستعرضت اللجنة التقرير المعد من قبل مكتب المشروعات ببلدية بنغازي حول مستويات تنفيذ المشاريع المقررة بالميزانية ونسب الصرف المالي والمشاكل التي تواجه بعض المشاريع بالإضافة إلى المشاريع التي تم سحبها من الشركات المتعاقد معها مصحوباً بعرض مرئي يوضح ذلك.



كما استعرضت اللجنة التقرير المعد من قبل لجنة الإشراف والمتابعة عن شهر نوفمبر للعام 2019 والمتضمن لموقف عام عن سير المشاريع المتعاقد على تنفيذها بالبلدية إضافة إلى التقرير المعد من قبل اللجنة المكلفة بزيارة مدينة أثينا و النتائج التي تم تحقيقها من خلال هذه الزيارة.

هذا وحضر اجتماع اللجنة كل من “محافظ مصرف ليبيا المركزي عضو اللجنة علي الحبري،رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي عضو اللجنة صقر بوجواري،المستشار القانوني للجنة أيمن عيسى المغربي،مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان مجلس الوزراء ومقرر اللجنة رضا فرج الفريطيس” إضافة إلى كل من رئيس وأعضاء لجنة الإشراف والمتابعة باللجنة ومدير المشروعات بالبلدية ورئيس المرصد الحضري ببلدية بنغازي.