انجلترا – أكدت بريطانيا، امس أنه ليس لديها أي خطط لفرض عقوبات على العراق، داعية بغداد إلى ضمان إمكانية مواصلة التحالف الدولي ضد “داعش” عمله الحيوي.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن جونسون سيلتقي بكبار الوزراء اليوم لبحث قضايا الشرق الأوسط، ويتحدث إلى رئيس وزراء العراق.

وتابع أن إعلان إيران أنها ستتخلى عن القيود على تخصيب اليورانيوم يبعث على القلق، وأن بريطانيا تتحدث بشكل عاجل مع الأطراف بشأن التحركات المقبلة التي ينبغي اتخاذها.

وأضاف المتحدث أن هناك مواثيق دولية تحول دون تدمير التراث الثقافي، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف 52 موقعا إيرانيا، بما في ذلك أهداف مهمة للثقافة الإيرانية، إذا هاجمت طهران المواطنين أو الأصول الأمريكية.

المصدر: رويترز