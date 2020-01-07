ليبيا – حكمت محكمة استئناف البيضاء اليوم الاثنين بإيقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمة من قبل حكومة الوفاق غير الدستورية مع النظام التركي.

المكتب الاعلامي لمجلس النواب افاد بأن :”محكمة استئناف البيضاء تستجيب لطلب مجلس النواب في الشق المستعجل بايقاف نفاذ الاتفاقيتين المبرمه من قبل حكومة الوفاق الوطني الغير دستورية مع النظام التركي إلى حين الفصل في الموضوع”.

هذا ووقعت تركيا وحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج يوم الـ28 من شهر نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم الأولى حول التعاون الأمني والعسكري بين البلدين والثانية حول السيادة على المناطق البحرية.