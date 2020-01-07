واشنطن – وجه عضوان في الكونغرس كتابا إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالباه فيه بكشف السرية عن الإخطار الذي وجهه إلى الكونغرس بشأن عملية اغتيال قائد “فيلق القدس” قاسم سليماني.

وطالب عضوا الكونغرس الديمقراطيان، بوب منينديز وتشاك شومر، أمس الأحد في كتاب أرسلاه إلى ترامب، برفع السرية عن رسالة إبلاغ الكونغرس باستهداف قاسم سليماني، وجاء في الكتاب: “نطالب، ونحث الرئيس الأمريكي على الكشف الفوري والكامل عن إشعار الحرب الذي قدمه إلى الكونغرس الأمريكي بشأن العملية التي قام بها الجيش الأمريكي واستهدفت قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني”.

وأضافا: “من الضروري إطلاع الشعب الأمريكي على وثيقة بمثل هذه الأهمية لأنها تتعلق بالأمن القومي… ليس هناك أي تبرير قانوني للإبقاء على الإشعار سريا”.

وكان ترامب رد الأحد على انتقادات تخص عدم إبلاغه المشرعين مسبقا بالضربة التي قتلت سليماني، معتبرا أنه ليس بحاجة إلى ضوء أخضر من الكونغرس.

وكتب ترامب في تغريدة أن منشوراته الإعلامية “تمثل إشعارا للكونغرس الأمريكي بأن إيران إذا هاجمت أي شخص أو هدف أمريكي، فإن الولايات المتحدة سترد بسرعة وبشكل كامل”.

وأضاف: “مثل هذا الإشعار القانوني غير مطلوب لكنه صدر رغم ذلك”.

وغالبا ما يؤيد الحزبان الديمقراطي والجمهوري العمليات العسكرية الكبرى التي تشنها القوات الأمريكية خارج البلاد، على غرار ما حصل في عام 2011 حين قتلت قوات أمريكية خاصة زعيم تنظيم “القاعدة”، أسامة بن لادن في باكستان.

لكن هذا النوع من التوافق تلاشى في السنوات الأخيرة، وقد أظهر الهجوم الذي أدى إلى مقتل سليماني، مدى الاستقطاب الحاد في الكونغرس الأمريكي.

من الجدير ذكره أن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أعلنت في وقت سابق أن مجلس النواب سيصوت هذا الأسبوع على قانون يحد من تحركات الرئيس دونالد ترامب العسكرية تجاه إيران.

المصدر: RT