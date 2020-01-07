انجلترا – يحل ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا على الفائز من بريستول سيتي المنتمي للدرجة الثانية أو شروزبري تاون المنافس بالدرجة الثالثة، في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، بعد سحب القرعة امس الإثنين.

واعتمد ليفربول على تشكيلة شابة خلال فوزه على غريمه إيفرتون في الدور الثالث أمس الأحد، فيما تعادل بريستول سيتي 1-1 مع شروزبري يوم السبت.

ومن المقرر أن يلتقي حامل اللقب مانشستر سيتي مع ضيفه فولهام، بينما سيلعب مانشستر يونايتد أو ولفرهامبتون، بعد تعادلهما بدون أهداف أمس الأحد، مع واتفورد وصيف بطل الموسم الماضي أو ترانمير روفرز الذي حول تأخره 3-صفر إلى تعادل 3-3 في الدور الثالث.

ويلعب آرسنال، الفائز بالبطولة الأقدم في العالم 13 مرة، أو ليدز يونايتد، متصدر دوري الدرجة الثانية، مع بورنموث على ملعب الأخير.

يشار إلى أن مباريات الدور الرابع سوف تقام في الفترة بين 24 و27 يناير/كانون الثاني الجاري.

المصـدر: كـووورة