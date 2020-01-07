إسبانيا – كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم برشلونة، لا يعارض عودة البرازيلي نيمار لاعب سان جيرمان، إلى كامب نو من جديد، رغم أن هذا الأمر سيؤثر على فرص مشاركته كأساسي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن عودة نيمار المحتملة إلى برشلونة، ستؤثر بشدة على فرص مشاركة جريزمان وكذلك الفرنسي عثمان ديمبلي.

وأكدت الصحيفة أنه وفقا لمصادر قريبة من جريزمان فإن صاحب الـ28 عامًا لا يولي اهتمامًا كبيرًا بفكرة عودة نيمار، فالموضوع بالنسبة له أمر عادي للغاية، ولن تزعجه الصفقة حال إتمامها.

وأشارت إلى أن جريزمان يدرك حالة التجانس والانسجام بين ثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز مع نيمار، والتي لم يصل لها حتى الآن، لكنه لا يبدو رافضا لهذا الثلاثي.

ويعلم جريزمان أنه قد يفقد أهميته بعض الشيء، لكن في الوقت نفسه يؤمن بأن مستقبله في برشلونة مع تقدم ميسي وسواريز في العمر.

بالإضافة إلى ذلك، يحافظ جريزمان أيضًا على علاقة جيدة مع نيمار، حيث التقيا في العديد من المباريات، وأشادا ببعضهما البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، كما أن لديهما أصدقاء مشتركين مثل مبابي وفيليبي لويس، بالإضافة إلى لاعبي برشلونة.

ويدرك جريزمان أنه جزء من مشروع برشلونة للحفاظ على القمة في السنوات الخمس المقبلة، وأن نيمار سوف يدعم هذه الخطة.

المصدر: كووورة